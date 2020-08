Novo Mundo – Capítulo de Sexta-Feira (14/08): Leopoldina e Anna sofrem um atentado

A Globo exibe nesta sexta-feira, 14/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo.

Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando Wolfgang. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Anna sofrem um atentado, comandado por Thomas.

Matias, Libério e Cecília libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Matias e Luana se interessam um pelo outro. Dom Pedro não resiste ao amor por Domitila. Piatã tem uma visão da aldeia onde vivia sua mãe. Sebastião ameaça Cecília, Libério, Amália e Peter. Leopoldina afirma a Bonifácio que é hora de declarar a independência do Brasil.

