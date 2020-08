Novo Mundo – Capítulo de Terça-Feira (04/08): Leopoldina exige ver Anna

A Globo exibe nesta terça-feira, 04/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Leopoldina exige ver Anna. Domitila pede dinheiro a Thomas para dar à Benedita. Thomas pede em troca as cartas que Pedro escreveu a ela. Cecília e Libério perguntam a Idalina se Cabiza já estava grávida quando foi vendida.

Wolfgang diz à Diara que ele vai sair de casa. Leopoldina recebe as cartas de Pedro para Domitila e desmaia. Elvira implora para ser solta. Bonifácio procura Pedro no solar e mostra as cartas entregues à Leopoldina.

Domitila finge surpresa e acusa Benedita de ter enviado as cartas. Joaquim escala a casa de Anna e pega a carta que ela encontrou com Thomas. Sebastião diz que Libério é propriedade sua. Diara manda os funcionários expulsarem Greta e Schultz.

