Novo Mundo – Capítulo de Terça-Feira (11/08): Elvira faz confissão a Hugo

A Globo exibe nesta terça-feira, 11/08, mais um capítulo da novela Novo Mundo. Confira o resumo:

Elvira se despede da companhia de teatro. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Comandados por Fred Sem Alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram.

Elvira confessa a Hugo que teme perder Quinzinho para Joaquim. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério.

Hugo garante a Elvira que Licurgo e Germana não terão a taberna de volta. Greta arma contra Wolfgang para roubar o dinheiro do irmão. Licurgo se surpreende ao encontrar Germana encenando uma peça com Hércules.

Novo Mundo

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35