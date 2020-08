Novo reality de Sabrina Sato terá pegação, fura-olho e programa com a sogra

O novo reality show de relacionamento da Record em parceria com a Amazon Prime Video, Guerra dos Clones comandado por Sabrina Sato traz um formato, desenvolvido pela Endemol Shine Brasil, no qual um grupo de pretendentes compete pelo coração de um solteiro diferente a cada episódio.

De acordo com o ., a atração vai contar com festas com direto a muita pegação, provas para furar o olho dos adversários e até almoço com a sogra.

Produzido originalmente como “Game of Clones”, nele o participante descreve fisicamente o parceiro que busca de uma maneira genérica ou, se preferir, dando exemplos de celebridades por quem tenha um crush.

A produção do programa reunirá sete candidatos ou candidatas muito parecidos entre si e o mais próximo da descrição dada pelo participante, que através de interações e provas com os candidatos, decide qual dos “clones” merece seu amor. O reality show será exclusivo a heterossexuais.

Sem confinamento, o programa usará como set uma mansão e será divido em doze partes. Ao final restarão três candidatos. Os finalistas então serão levados a restaurantes diferentes da capital paulista para um último encontro com o participante. Este deve escolher um dos finalistas de modo a dar um bolo nos outros dois.

As gravações começam nesta terça-feira (18) e a estreia na TV aberta está marcada para acontecer no dia 24 de outubro, às 23h20. Apesar do horário não ser considerado um dos melhores, a estratégia da emissora é que ele seria potencializado com A Fazenda que dividiria horário com o reality rural, que costuma registrar bons índices de audiência nos finais de semana.

O programa vai contar com dez episódios, e seu último será exibido no dia 26 de dezembro na TV. Posteriormente, os episódios também serão disponibilizados no streaming.