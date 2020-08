Novo streaming da ViacomCBS será lançado no Brasil em 2021

A ViacomCBS anunciou, nesta quinta-feira (6), que vai lançar um novo serviço de streaming pago em vários mercados, em 2021, cujo catálogo incluirá séries, filmes, infantis, notícias e mais conteúdos. O Brasil está na lista de países previstos para receber a plataforma.

O serviço terá atrações de canais como MTV, Comedy Central, Nickelodeon e da própria CBS, entre outros, além de trazer as estreias das séries do Showtime, canal por assinatura disponibilizado nos Estados Unidos, incluindo os títulos American Rust e Halo.

Produções originais do CBS All Access, plataforma da companhia comercializada no mercado americano, como The Harper House e Guilty Party, também serão oferecidas aos assinantes. O catálogo trará ainda as estreias de filmes da Paramount Pictures e atrações produzidas localmente, variando de acordo com a região.

O novo serviço será semelhante ao CBS All Access, já disponível nos EUA.Fonte: Google Play/Reprodução

Os assinantes poderão acessar também os episódios de séries mais antigas. Entre elas, estão Deadwood, Oz, House of Lies, Dexter, Nurse Jackie, Californication, The Affair, The Good Wife e Twin Peaks. Alguns títulos serão disponibilizados logo na estreia da plataforma, enquanto outros vão chegar aos poucos.

Quando estreia?

De acordo com a Variety, o lançamento do novo serviço de streaming da ViacomCBS está previsto para os primeiros meses de 2021, ainda sem data específica para acontecer. Por enquanto, também não há informações sobre os valores da assinatura.

A plataforma, cujo nome não foi divulgado, chegará primeiro à América Latina (Brasil, Argentina e México), países nórdicos da Europa e Austrália, aproveitando estruturas já existentes.

No caso do Brasil, por exemplo, a novidade deve utilizar como base o Paramount+, vendido por algumas operadoras e que traz conteúdos de canais do grupo. Já na Austrália, ela substituirá o serviço 10 All Access, que será renomeado e expandido.

Também está confirmada a chegada da Pluto TV ao mercado nacional, pertencente à mesma ViacomCBS, que funcionará de forma independente.



Fonte: Tecmundo