Novo visual de Thaila Ayala causa na web

Ao exibir as novas madeixas na web, Thaila Ayala recebeu uma enxurrada de elogios. A bola da vez para a atriz, adepta de constantes mudanças no visual, são as franjinhas que acompanham um super cabelão.

“Novo personagem! Novo cabelo!“, disse ela na legenda em referência ao seu próximo papel, no filme Moscow. Nos comentários, como não poderia deixar de ser, ela recebeu uma série de elogios pelo novo look.

“Maravilhosa , tu é muito linda mulher“, elogiou uma moça. “Linda! Parece uma boneca“, comparou um rapaz. “Também aderi a franja“, confessou uma terceira.

Recentemente, a musa dividiu com os fãs um clique com seu marido, Renato Góes, para celebrar os nove meses de casados. “9 meses grudadinha assim!“, escreveu Thaila na legenda da imagem que mostrava o dia da cerimônia, realizada em Pernambuco. Não demorou muito para que o próprio Renato Góes comentasse a foto.

“Quem é o grude? Te amo!“, reagiu o maridão. Outras pessoas celebraram a publicação. “Perfeitos“, escreveu Fiorella Mattheis, uma das madrinhas do casório.

“Perfeitos. Casal lindo, admiro os dois e adoro porque os dois são doces, calmos, meigos e simpáticos. Os dois são lindos“, enalteceu um fã. “Muito louco como engravidei justamente na época do seu casamento“, afirmou outra, agora mamãe.

Confira: