Novos Casinos Online – Escolha o Seu

Casinos online são apreciados em todo o mundo e milhares de pessoas passaram a fazer parte do mundo das apostas através das casas de jogos online. Jogar é muito divertido e pode-lhe render um bom dinheiro se você é um apostador regular. Portugal é um país amigável com casinos e oferece aos clientes a chance de participar de partidas seguras com os sites regulamentados.

Novos casinos Portugal são criados o tempo todo, tornando difícil a missão dos jogadores. Escolher entre diferentes páginas pode levá-lo a cadastrar-se numa companhia não confiável. Ao selecionar um site que possui regulamentação cedida pelo SRIJ, terá a certeza de locais de apostas fiáveis.

Como é Feita a Seleção de Novos Casinos em Portugal

Antes de conseguir uma licença para operar no país, o casino deverá fazer o pedido e ter todas as exigências preenchidas. A seguir estão alguns dos requisitos necessários de acordo com o SRIJ:

Ter a situação contributiva regularizada;

Situação tributária regularizada;

Deve ser idónea, ter capacidade técnica e financeira suficiente;

“Apresentação de um projeto de estruturação do sistema técnico de jogo que integre as melhores práticas em temos de software e tecnologia”.

A licença possui uma validade de três anos a contar do momento da emissão, podendo ser prorrogado por mais três anos de acordo com a entidade exploradora.

Novos Casinos em Portugal

Casino Betano: em 2019 a companhia se tornou efetiva no quadro de páginas regulares do país e explora jogos de casino e apostas desportivas. O Live Stream está entre os pontos altos da empresa, assim como o app da marca.

em 2019 a companhia se tornou efetiva no quadro de páginas regulares do país e explora jogos de casino e apostas desportivas. O Live Stream está entre os pontos altos da empresa, assim como o app da marca. Moosh Casino: já em 2020 outra página que ganha destaque e uma licença é o Moosh Casino. A empresa oferece jogos de casino e apostas em desportos. Embora ainda não sejam muitas modalidades de apostas disponíveis, a dinâmica da página está a atrair novos clientes.

já em 2020 outra página que ganha destaque e uma licença é o Moosh Casino. A empresa oferece jogos de casino e apostas em desportos. Embora ainda não sejam muitas modalidades de apostas disponíveis, a dinâmica da página está a atrair novos clientes. Betway: em 2020 a Betway passou a operar legalmente. A empresa já é tradicional e reconhecida mundialmente como uma boa opção. Além disso, oferece uma interface dinâmica e bem projetada. A intenção é ganhar a confiança do público e tornar-se uma referência no país.

em 2020 a Betway passou a operar legalmente. A empresa já é tradicional e reconhecida mundialmente como uma boa opção. Além disso, oferece uma interface dinâmica e bem projetada. A intenção é ganhar a confiança do público e tornar-se uma referência no país. Bidluck: a página já foi regulamentada em Portugal. Estamos em clima de muita expectativa em relação às novidades que a nova companhia irá trazer para os jogadores. A licença permite fazer apostas em jogos de sorte e azar.

Essas são as marcas mais recentes disponíveis em Portugal. Muitos novos casinos aparecem semanalmente na web, os clientes devem sempre procurar informações que comprovem a idoneidade das páginas. O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos é um órgão que garante a capacidade que a companhia tem de arcar com todas as demandas do setor. Portanto, busque sempre páginas aprovadas pelo SRIJ.