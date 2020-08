Nubank anuncia novas VAGAS DE EMPREGO em diversos cargos

À procura de um emprego durante a pandemia? A Nubank faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego com cargos em diversas áreas.

Fundada em 2013, por David Vèlez, a Nubank é uma empresa startup brasileira sediada em São Paulo, pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operadora de cartões de crédito e banco digital com operações no Brasil.

Em 2014, a empresa lançou o seu primeiro produto, um cartão de crédito internacional com a bandeira Mastercard, sem anuidade e completamente gerenciado por meio de um aplicativo.

“No Brasil, pagamos as tarifas e os juros mais altos do mundo pelos piores serviços bancários. Nós sabemos que tecnologia e design podem resolver esse problema. Por isso, nos unimos em 2013 para redefinir a relação das pessoas com o dinheiro, através de uma experiência mais eficiente e transparente. Nosso objetivo é acabar com a complexidade e devolver o controle da vida financeira para cada um.”

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento.

Você Pode Gostar Também:

Cargos

Analytics Engineer

Candidate Pool

Product Design Senior Manager

Senior Product Designer

Senior UX Researcher

Software Engineer

Information Security Risk

Há também oportunidades para pessoas com deficiência. Os interessados devem se cadastrar na piscina de talentos. Lembrando que os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como podem aparecer também novas vagas.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: boards.greenhouse.io/nubank.