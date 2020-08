Nubank: investimento em Resgate Planejado vai render 118% do CDI

O Nubank divulgou nesta segunda-feira (10) que permitirá o agendamento do resgate de depósitos e vai oferecer um rendimento acima de 100% do CDI. A ferramenta, denominada Resgate Planejado, ainda está em fase de testes e foi disponibilizada somente para membros da NuCommunity, comunidade oficial da empresa.

Segundo uma publicação no blog oficial da fintech, a novidade em breve será ampliada para toda base de clientes e estará disponível dentro da função “Guardar Dinheiro”, criada em 2019 com o objetivo de separar o dinheiro utilizado no dia-a-dia daquele que será investido.

Nubank/Divulgação

Não há um valor mínimo para os depósitos, que terão um rendimento de 100% do CDI com liquidez imediata e poderão ser feitos 24 horas por dia, sete dias por semana. No entanto, nesta fase de testes, os rendimentos podem chegar até 118% em dois anos. Em seu blog, o Nubank afirma que essa porcentagem pode variar, já que depende das condições do mercado.

Como funciona o Resgate Planejado

Para investir o seu dinheiro, entre na função Guardar Dinheiro, que você pode acessar no painel da conta do Nubank. Digite o valor desejado, selecione uma das datas apresentadas e confirme a operação com sua senha. O rendimento de cada aplicação varia de acordo com o período escolhido.

Na data de resgate selecionada, seu dinheiro será disponibilizado no saldo da função Guardar Dinheiro automaticamente. Neste primeiro momento, não é possível resgatar o depósito antes do período estabelecido, por isso escolha com cuidado.

Vale ressaltar que essa ferramenta conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, ou seja, caso você tenha investimentos de até R$ 250 mil e a instituição financeira entre em falência ou passe por dificuldades, você não perderá o seu dinheiro.