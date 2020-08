O Boticário abre novas vagas de EMPREGO no Brasil; veja os cargos

À procura de um emprego durante a pandemia? A empresa O Boticário faz saber aos interessados a abertura de novas chances. Com intuito de ampliar seu quadro de funcionários na área digital, o grupo oferece 95 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas.

Entre as vagas, algumas são exclusivas para pessoas com deficiência, porém, a empresa destaca que todas as outras oportunidades também estão abertas a profissionais com deficiência.

“A inovação é o ponto de partida para a perenidade do nosso negócio, algo que ganhou uma dimensão ainda maior nos últimos anos no Grupo Boticário. Estamos constantemente demandando mais profissionais qualificados em tecnologia e especificamente em digital, que deem sustentação a esse processo e continuem impulsionando a modernização tecnológica do Grupo, o que para nós é irreversível”, destaca o diretor de TI do grupo, Daniel Knopfholz.

Confira abaixo alguns cargos:

Cargos disponíveis

Você Pode Gostar Também:

Estoquista

Coordenador de Governança da Segurança de Informação

Líder Técnico

Analista de Dados

Promotor de Venda Direta

Coordenador de Campo

Consultor de Negócios

Fiscal de Loja

Auxiliar de Venda Direta

Analista Desenvolvedor

Auxiliar de Operações – PCD

Designer Gráfico

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site oficial.

Há vagas para Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.