O dia em que Clodovil e Cacá Rosset promoveram barraco histórico na Record

A televisão brasileira já teve muitas brigas históricas, algumas até lembradas nesta coluna, em semanas anteriores, como a entre Dado Dolabella e João Gordo. Mas, desta vez, vamos tirar Do Fundo do Baú uma discussão para lá de calorosa entre Cacá Rosset e Clodovil (1937-2009).

Tudo aconteceu no Show do Tom, na Record, em 2005. O apresentador tinha acabado de sair da RedeTV! e, então, aceitou ser sabatinado por jornalistas e famosos no humorístico de Tom Cavalcante.

Num determinado momento, uma repórter quis saber se ele estava prestes a assinar com a emissora de Edir Macedo. “Eu? Agora eu… Se for verdade isso, Cacá, você me aguarde, porque toda vez que você me ver eu vou te arrasar”, disparou ele para o ator, também presente no estúdio.

Cacá Rosset retrucou: “Não vai nada. Você me adora. Não vai nada. Você vai me tratar muito bem porque você é um homem gentil. É que você é um homem desequilibrado. Você é gentil e desequilibrado. Aliás você já fez psicanálise?”.

Sem deixar o convidado responder, o ator seguiu: “Porque você é um cara que tem um sentimento autodestrutivo. Você serra o próprio galho. Você cava a sua própria sepultura. Aliás, minha pergunta é: por que você sempre sai das emissoras de forma violenta, brigado?”.

“Eu não briguei com ninguém, você está enganado”, rebateu o famoso. “Você sempre é a vítima?”, retrucou Rosset. “Por favor, não me obrigue a levantar a voz, eu não quero. Esse tom que você está usando é tão cafajeste“, reagiu Clodovil.

Tom Calvacante tentou controlar a discussão, mas não conseguiu. Hernandes, então, partiu para a provocação: “Cacá, você não tinha uma roupinha melhor para vir não, é?”.

“Eu como sou mais pobre que você eu não tinha uma roupinha melhor, infelizmente”, disse o ator. “Gasta o seu dinheiro para se vestir que você…”, declarou Clodovil, que não terminou a frase. “Esse cidadão é o dono da verdade, é lindo, rico, maravilhoso, tem cabelo. Eu sou uma porcaria”, gritou Cacá Rosset.

Em seguida, o convidado da noite levantou-se e foi em direção ao famoso, que o questionou se iria ganhar um beijo dele. “Deus me livre, com esses dentes horrendos nem pensar”, disse Clodovil. “Eu vou dar nela”, reagiu o artista. “Nela não. Olha que o meu é maior que o seu“, provocou o veterano, que até ameaçou deixar o semanal, caso o outro profissional não parasse de interrompê-lo.

Assista ao momento épico: