O dia em que em Theo Becker armou barraco épico e quase agrediu famoso em A Fazenda

Quase 11 anos depois, uma grande discussão ainda é lembrada pelo público de A Fazenda, que estreia sua nova temporada no próximo dia 8 de setembro. Para entrar no clima do reality show, vamos tirar Do Fundo do Baú o barraco épico entre Theo Becker e Jonathan Haagensen.

Você pode até não lembrar como foi a situação, mas com certeza tem na sua memória uma frase: “Esse é irmão desse, e esse aqui é irmão desse aqui”. O famoso bordão foi dito por Becker, que, na época, agia de forma intempestiva, durante a discussão com o outro famoso.

Tudo aconteceu antes de uma das festas da edição. Enquanto o ator de Cidade de Deus tomava banho, o ex-Record malhava. Ao ver que o o outro confinado ainda estava no chuveiro, o gaúcho reclamou.

“E aí, é mais uma hora ou duas, ‘lek’? Tá há duas horas aí. Vai, rala peito”, gritou o loiro. “Está preocupado com homem? Vai procurar a tua mulher”, reagiu Jonathan.

Jonathan acrescentou: “Tu é moleque. Vem me tirar daqui se tu é homem”. “Aqui eu não posso fazer, mas num ringue eu te mete porr*. Eu te enfio a mão na cara e não sobra nada, rapaz. Eu descasco a tua cara”, rebateu Theo.

“Agora eu entendi porque a tua mulher [Andressa Suita] não quer um cara de 32 anos. Ela não quer um babão desses. Ela te largou porque tu é doente”, gritou Haagensen.

Isso foi o suficiente para Becker invadir o banheiro e ir para cima do rival. Eles precisaram ser separados pelos outros participantes, pois a confusão quase virou pancadaria. “Tá tomando GH, anabolizando, e não faz nem efeito. De tão frangote que é, não faz nem efeito. Otário!”, berrou o loiro, que ficou cara a cara com o outro famoso.

“Me tira daqui então. Você é um moleque”, disse Jonathan. Em seguida, já no quarto, o polêmico participante garantiu que espancaria o rival e soltou o clássico: “Esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui é irmão desse aqui”, enquanto batia nos seus bíceps.