O dia em que Silvio Santos não se controlou e fez Lombardi ter crise de riso

Silvio Santos, sem dúvidas, é um dos apresentadores que mais tem momentos inesquecíveis na televisão brasileira. Por isso, vamos tirar Do Fundo do Baú mais uma situação marcante vivida pelo dono do SBT: o dia em que ele fez o locutor Lombardi (1940-2009) ter uma crise de riso.

Dono de uma das vozes mais marcantes da TV, Lombardi fez parceria com o apresentador por várias décadas. Assim como Roque e Liminha, ele era peça fundamental nos programas do eterno “Dono do Baú”.

Por muitos anos, o locutor foi responsável por dar a voz aos anúncios dentro das atrações de Silvio Santos. Em um domingo de 2001, no entanto, ele perdeu o controle e não conseguiu completar o seu trabalho. O motivo? Uma crise de riso provocada pelo animador.

Tudo aconteceu no extinto Tentação. SS mostrou imagens de uma homem praticando esqui e brincou com o seu funcionário. “Lombardi, você viu só? Aquele ali fui eu. Todo ano eu vou esquiar nessa montanha famosa que fica nos Alpes. Conhece?“, questionou ele, aos risos.

Ao fundo da fala do apresentador também era possível ouvir as gargalhadas do locutor. Logo depois da interação com os participantes do quadro, Silvio voltou a interagir com a “voz misteriosa” e ficou indignado ao ver que os competidores acertaram uma pergunta.

“Não é possível”, reclamou o animador. “FBI, Silvio, urgente”, declarou Lombardi. “Alguma coisa está acontecendo. Vou chamar o FBI”, acrescentou SS, que deu uma “bronca” no seu funcionário. “Lombardi, você é pago para falar. Qual é o próximo prêmio do Baú?”, quis saber o empresário.

O locutor, entretanto, não conseguiu parar de rir e comentou sobre os prêmios em meio aos muitos risos. “Não pode rir. O cliente não paga se você rir”, reclamou o pai de Patrícia Abravanel, que seguiu debochando do colega, que não conseguiu se concentrar. “Poxa, Silvio, desculpa, mas o negócio está ‘brabo’ aqui viu?”, disparou Lombardi.

Assista ao momento: