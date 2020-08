O Diabo de Cada Dia: Tom Holland e Robert Pattinson em fotos do novo flime

A Entertainment Weekly divulgou nesta segunda-feira (03) as primeiras imagens de O Diabo de Cada Dia (The Devil All the Time, no original), suspense da Netflix estrelado por Tom Holland (Homem-Aranha: De Volta ao Lar) e Robert Pattinson (The Batman). Dirigido por Antonio Campos (Simon Assassino), o filme será baseado no livro homônimo de Donald Ray Pollock e terá como ambientação uma cidade na zona rural de Ohio, EUA.

“Foi um livro difícil de se adaptar, pois havia muitos elementos que gostamos. Eu sou um grande fã de histórias góticas e noir do Sul e esse foi um casamento perfeito dos dois. Será uma narrativa de várias vertentes, situada entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início do envolvimento dos EUA no Vietnã”, disse o diretor.

Em entrevista ao site, o diretor e protagonista revelaram mais sobre o interesse no projeto e o processo de adaptação. Confira o visual dos personagens:

Holland viverá Arvin Russell, personagem central, descrito como um garoto problemático que deverá lidar com as demais pessoas sinistras da região e salvar quem ele mais ama. Já Pattinson, interpretará o suposto pastor Preston Teagardin.

“Eu estava realmente ansioso para trabalhar com Antonio, porque os filmes anteriores dele são muito selvagens. Acho que foi o desafio de fazer um sotaque diferente, interpretar um garoto do interior, um filme de época, um novo diretor”, disse Holland. “Rob [Pattinson] elaborou um monte de ideias e você não sabe o que vai acontecer, mas será tudo interessante. Eu vi o personagem ganhando vida na minha frente no set”, revelou Campos.

O elenco ainda será composto por Bill Skarsgård (It: A Coisa), Riley Keough (Mad Max: Estrada da Fúria), Sebastian Stan (Capitão América 2: O Soldado Invernal) e Jason Clarke (Planeta dos Macacos: O Confronto). O Diabo de Cada Dia estreará no serviço de streaming em 16 de setembro.