O Enigma de Outro Mundo: filme terá reboot pela Blumhouse

A Blumhouse Productions está trabalhando em um reboot de O Enigma de Outro Mundo. O projeto está em fase inicial de desenvolvimento, e até o momento, a produtora não revelou mais detalhes divulgados como elenco, direção ou quando pretende iniciar as gravações.

O reboot de Enigma de Outro Mundo terá envolvimento do diretor da versão original, John Carpenter. Durante um painel para o Fantasia International Film Festival, o cineasta foi questionado se havia alguma conversa com o chefe da Blumhouse, Jason Blum, para que ele mesmo dirigisse algo.

“Nós conversamos sobre — eu acho que ele está trabalhando no reboot de O Enigma de outro Mundo. Estou envolvido com isso, talvez. Mais para a frente”, respondeu Carpenter.

Atualmente o diretor está finalizando seu trabalho na trilha sonora de Halloween Kills: O Terror Continua, sequência do filme de 2018 — e que também é um reboot de uma franquia iniciada por ele. O filme estava previsto para estrear em outubro de 2020, mas foi adiado para 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus.

John Carpenter no set de ‘Halloween’ (2018)Fonte: IMDb/Reprodução

Clássico do terror e da ficção científica

O Enigma de Outro Mundo é a segunda adaptação para os cinemas do livro Who Goes There?, escrito por John W. Campbell Jr em 1938. A trama acompanha uma equipe de pesquisa da Antártica, que após investigar um estranho acidente, passa a ser ameaçada por uma criatura alienígena que assume a forma de suas vítimas. O filme logo se tornou um importante clássico tanto para a ficção científica como para o terror.

A outra adaptação foi lançada em 1951, com o título O Monstro do Ártico. Em 2011, foi lançado A Coisa, uma prequel que teve Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton no elenco, mas que não contou com a participação de John Carpenter.