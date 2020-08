O Esquadrão Suicida: James Gunn divulga logo oficial do filme

O Esquadrão Suicida acaba de ter a sua logo oficial divulgado. O diretor e roteirista James Gunn (Guardiões da Galáxia) apresentou a imagem no seu Twitter, com a arte em diferentes idiomas onde o filme será lançado. Confira abaixo a imagem da logo com destaque para a versão brasileira em destaque.

Logo brasileira de O Esquadrão SuicidaFonte: Warner/Divulgação

Logo em outros idiomas de O Esquadrão SuicidaFonte: Warner/Divulgação

No Twitter, o diretor também comentou que mais novidades sobre o filme serão apresentadas no dia 22 de agosto, quando acontece o evento online DC FanDome. “A equipe de O Esquadrão Suicida me deu essas incríveis novas artes oficiais para o meu aniversário. E o elenco e eu temos muito mais para mostrar a vocês em 22 de agosto no DC FanDome. Vejo você lá!”, disse Gunn na rede social.

O cineasta está fazendo aniversário nesta quarta-feira (05), e recebeu um vídeo com os elencos de O Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, desejando parabéns. Você pode conferir a homenagem abaixo.

Até o momento, Gunn não divulgou nenhum detalhe sobre o enredo do filme. O longa terá Margot Robbie como Arlequina, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jai Courtney como Capitão Bumerangue, Viola Davis como Amanda Waller, John Cena como Pacificador e Idris Elba, Pete Davidson, Storm Reid e Alice Braga em papéis ainda não confirmados.

Apesar de contar com alguns dos personagens do primeiro filme, o novo longa não terá uma conexão direta, apresentando uma história independente. Um primeiro teaser é esperado para o DC FanDome.

O Esquadrão Suicida tem previsão para estrear em 5 de agosto de 2021.