o que a final da Copa do Nordeste vale para o Bahia

Nesta terça-feira, Bahia e Ceará voltam a campo para o 2º jogo da final da Copa do Nordeste, às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu, com transmissão da FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos do ESPN.com.br.

A equipe tricolor terá uma missão bastante dura, já que o Vozão venceu por 3 a 1, de virada, na ida, e agora pode até perder por um gol de diferença que ainda assim leva o cobiçado troféu.

O time de Roger Machado, por sua vez, necessita de um triunfo por pelo menos três gols de diferença se quiser ficar com a taça no tempo normal.

É óbvio que o título da Copa do Nordeste representa muito para as duas equipes, mas, para o Bahia, ganhar o torneio interestadual teria um sabor “especial”.

É que se o clube de Salvador for campeão, erguerá a taça pela 4ª vez e igualará simplesmente o seu maior rival: o Vitória.

O Rubro-Negro tem quatro títulos do certame, conquistados em 1997, 1999, 2003 e 2010, e é o maior campeão da Copa do Nordeste.

O troféu da Copa do Nordeste antes de jogo entre Bahia e Ceará Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia, por sua vez, é tri, com troféus em 2001, 2002 e 2017. Caso consiga faturar também em 2020, iguala o Vitória e também se torna líder no ranking.

Ao mesmo tempo, porém, o “Esquadrão de Aço” pode deixar Pituaçu com a fama de “rei do vice” na competição.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

É que o clube já tem o maior número de vices da Copa até hoje (quatro, perdendo em 1997, 1999, 2015 e 2018), e pode chegar à 5ª medalha de prata.

Desta forma, o Bahia abriria vantagem para outras equipes nesta lista não tão gloriosa: Vitória, com três vices (1998, 2000 e 2002) e Sport (2001 e 2017).

Um triunfo tricolor também ajudaria a Bahia a seguir tranquila no topo do ranking de Estados que mais ganharam a Copa do Nordeste.

Até hoje, a Bahia soma sete títulos, contra quatro de Pernambuco, dois do Ceará, um da Paraíba, um do Rio Grande do Norte e um do Maranhão.

A Bahia, porém, também lidera com sobra o ranking dos vices, com oito: quatro do Vitória, três do Bahia e um do Fluminense de Feira de Santana.