O que é divisão silábica? Fique por dentro!

A divisão silábica é um dos assuntos de língua portuguesa que sempre pode aparecer em concursos de diversos níveis em questões objetivas, além de ser um conhecimento indispensável para responder questões discursivas ou para escrever textos como é solicitado, por exemplo, na prova de redação do Enem.

A separação silábica é a delimitação das sílabas das palavras, cuja marcação é realizada pelo sinal gráfico do hífen (-).

As sílabas podem ser definidas como unidades ou grupos de fonemas emitidos em uma só emissão de voz. Desse modo, a divisão silábica dos vocábulos deve ser feita pela soletração. No português, a vogal é o núcleo da sílaba, nesse sentido, não há sílaba sem vogal.

Confira as regras de divisão silábica!

Os dígrafos rr, ss, sc, sç, cc, cç e xc são separados

Em palavras que apresentam os dígrafos rr, ss, sc, sç, cç e xc, estas consoantes devem ser separadas:

car-ro; pas-sa-do; a-do-les-cente; des-ça; in-te-lec-ção; ex-ce-len-te.

Vogais idênticas são separadas

al-co-ó-li-ca; co-or-de-na-do-ra; ve-e-men-te.

Hiatos são separados

sa-ú-de; pa-ra-í-ba; so-ar.

Não se separam vogais de ditongos crescentes ou decrescentes

Contudo, em ditongos as vogais não devem ser separadas, por exemplo:

a-bis-mais; co-lé-gio; sé-rie; sur-giu; pa-péis, céu.

Não se separam tritongos

Nesse sentido, também não se separam as vogais dos tritongos:

Você Pode Gostar Também:

i-guais; quais-quer; a-ve-ri-guam; Pa-ra-guai.

Não se separam encontros consonantais perfeitos

Em encontros consonantais perfeitos as consoantes não podem ser separadas pelo hífen, como, por exemplo, fr, vr, pr, ps, gn, bl, entre outros:

fri-ta-dei-ra; pa-la-vra; pra-te-lei-ra; psi-có-lo-go; gno-mo; blu-sa.

Não são separados ch, lh, nh, qu, gu

Os dígrafos ch, lh, nh, qu, gu, por representarem um único som não devem ser separados, assim, devem permanecer na mesma sílaba:

ca-chor-ro; a-gu-lha; a-ma-nhe-cer; qua-se; á-gua.

Transliteração

Por fim, apresentamos a regra de transliteração. Conforme as regras de escrita, quando há palavras compostas ou palavras em que há um hífen, na passagem de uma linha para a linha seguinte do texto, o hífen deve ser repetido no início da linha seguinte.

Nesse sentido, o hífen deve iniciar a escrita na linha quando a translineação coincidir com o hífen da palavra na linha anterior: pré-/-história; vice-/-almirante.

Além disso, outra regra de translineação é não deixar uma vogal sozinha no início ou no fim da palavra. Assim, mesmo que a separação silábica da palavra atlântico seja a-tlân-ti-co, na translineação, as divisões aceitas são atlân-/tico ou atlânti-/co.

E aí? Gostou do resumo? Então deixe aqui seu comentário!

Confira aqui cursos de Língua Portuguesa.

Veja também Dicas de Português: Saiba como empregar sinais de pontuação.