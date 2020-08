O recuo das vendas no varejo

Houve uma recuada de 19,9% nas vendas do varejo segundo dados da pesquisa Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), realizada pela Cielo mensalmente sobre a evolução do varejo brasileiro.

Essa pesquisa é realizada em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas até grandes lojistas, esses dados foram comparados com o mesmo mês do ano passado.

Porém, mesmo com o recuo, esse foi o terceiro mês consecutivo de recuperação.

Os setores com destaque positivo foram transporte e vestuário.

Já os setores de móveis e eletrodomésticos tiveram uma leve desaceleração, mesmo após dois meses em recuperação.

Mudanças no varejo

Precisamos levar em consideração o fato do consumidor brasileiro estar passando por mudanças em relação a sensação de limpeza e higiene.

Portanto, são muitas as transformações, incluindo o uso obrigatório de máscaras, e o não compartilhamento de canetas e celulares.

É importante que o empreendedor busque renovar suas lojas antes da reabertura.

Alguns exemplos de mudanças são os mercados que tão cedo não retomarão as degustações.

Assim como lojas de roupas, calçados que devem redobrar os cuidados com seus produtos, para que os clientes se sintam mais a vontade quando forem experimentar.

Mas enquanto o comércio não retorna suas atividades normais, os empreendedores podem ir se adequando, implantando todas essas mudanças.

Os planejamentos que eram anuais e revisões trimestrais, darão espaço aos planejamentos trimestrais e revisões diárias, para um melhor controle das vendas.

Porém, as vendas devem retomar com uma queda considerável no início.

Você Pode Gostar Também:

A pandemia acabou mudando um pouco aquele olhar compulsivo do cliente, por um olhar mais consciente de compra.

Clientes

Quer fidelizar um cliente? Ou atrair mais cliente?

Trate-os com atenção, preste atenção no que eles dizem, e no que procuram, preste um bom atendimento, esclareça as dúvidas dele, e você terá um cliente para sempre.

Por isso, mesmo após as vendas, arrume formas de manter contato, seja por uma lista de whatsapp, ou até mesmo com programas de fidelização.

Varejo on-line

A inovação faz parte do dia a dia das empresas.

Com isso, as lojas de varejos vem se destacando cada vez mais principalmente no mundo digital.

Mas isso por que estão sempre investindo em novas formas de atrair os clientes.

Essa é a diferença de empresas que estão sempre um passo a frente.

Portanto, as lojas que estão presentes tanto no físico quanto no virtual se completam, com a crise do Covid 19 muitas empresas migraram para o mundo digital.

A tecnologia e o varejo

A seguir vamos dar algumas dicas de tendências no varejo em 2020 e de como a tecnologia pode ajudar nesse momento.

Ter uma marca com valores.

Personalizar seus produtos

Agilidade na entrega

Investimento no e-commerce

Investimento em sistemas (ERP)

Por fim, é importante lembrar que a tecnologia só vem aumentando, e a tendência é que mesmo depois da crise, as vendas online continuarão crescendo.