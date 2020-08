Objeto espacial misterioso pode ser realmente tecnologia alienígena

Um objeto espacial misterioso tem intrigado cientistas do mundo devido às suas particularidades. Batizado de Oumuamua, pesquisadores dizem que ele pode ser resultado de tecnologia alienígena – e, agora, um novo estudo mantém essa possibilidade, uma vez que, de acordo com os responsáveis, qualquer argumento que contradiga essa ideia encontra falhas incontornáveis.

Em formato de charuto, o exemplar foi descoberto em 2018. Observações detalhadas posteriores revelaram que ele estava acelerando, como se algo o empurrasse, e a razão para isso permanece um mistério, que pode ter duas explicações: impulsionamento por uma máquina extraterrena (proposta Avi Loeb, astrofísico da Universidade de Harvard); ou explosão de hidrogênio sólido em sua superfície, algo, por enquanto, invisível para a humanidade – o que representaria um posicionamento mais “pé no chão”.

Entretanto, segundo artigo publicado no The Astrophysical Journal Letters, a segunda hipótese não funcionaria no “mundo real”, renovando as esperanças daqueles que acreditam que não estamos sozinhos no Universo.

E aí, é alien ou não é?Fonte: Reprodução

“Iceberg de hidrogênio? Creio que não”

Medindo entre 400 e 800 metros, o Oumuamua se move como um cometa, mas não apresenta a cauda presente nesses corpos celestes. Além disso, ele foi o primeiro objeto descoberto capaz de sair e entrar do Sistema Solar, enquanto outros, geralmente, têm trajetórias definidas ao redor do Sol. Isso é o que destaca Darryl Seligman, astrofísico da Universidade de Chicago. Em conjunto com Gregory Laughlin, o cientista sugere que ele é, na verdade, um “iceberg de hidrogênio”. Contudo, Avi Loeb e Thiem Hoang, do Instituto Coreano de Astronomia e Ciência Espacial, responsáveis pelo novo estudo, discordam.

Segundo eles, tais cometas só sobrevivem enquanto não derretem e são formados a partir de colisões de pequenos elementos, que se aglomeram, e algo desse tamanho seria inviável mesmo nas partes mais frias do espaço, pois a luz das estrelas afetaria o crescimento. Um iceberg de hidrogênio viajando por centenas de milhões de anos teria se despedaçado. “Os icebergs de hidrogênio não vivem tanto tempo na galáxia”, concorda Seligman, a não ser que o visitante tenha 40 milhões de anos.

O principal problema, entretanto, é que tais objetos seriam formados e ejetados junto ao nascimento de seus sistemas de origem, há bilhões de anos, já que estrelas mais jovens não teriam potencial para gerá-los. Quando perguntado sobre o que poderia explicar o fenômeno, Loeb diz que a resposta estará em seu livro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, a ser publicado em janeiro de 2021. E aí, é alien ou não é?