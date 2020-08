Odair acredita que amistosos do Flu foram “muito bons em todos os sentidos”

O Fluminense ficou no empate com o Botafogo no segundo amistoso entre as equipes, neste sábado, no Nilton Santos. Com o resultado, os tricolores não perderam para o rival e seguem confiante para o Campeonato Brasileiro.

O técnico Odair Hellmann valorizou os clássicos contra os alvinegros como preparação para a Série A.

“Valeu que foi muito bom em todos os aspectos, até nos que temos de corrigir. No futebol estamos sempre procurando evolução e correção. Mais importante com o resultado. Vencemos o primeiro, empatamos agora com um jogador a menos. Muito tempo com um a menos. Mesmo assim, mantivemos o ritmo. Jogo de intensidade e ritmo contra um adversário forte, que está se preparando bem para o Brasileiro também. São jogos importantes. Os amistosos elevam a régua da competitividade e enfrentamento, que é o nível de Brasileiro”, disse.

O comandante tricolor ressaltou que teve muitos problemas antes do confronto deste fim de semana.

“Tivemos alguns problemas antes do jogo. Vários até. Yago, Ganso, Nino não estava se sentindo bem. Até ficamos em dúvidas de colocar. Evanilson estava com uma situação desde o primeiro tempo. Talvez sairia no intervalo. Colocamos o André que já está no grupo para poder entrar e sentir o jogo. Calegari entrou de novo, Miguel. Tudo isso é importante para o grupo. No Brasileiro é importante ter um grupo fortalecido”, declarou.

O Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Grêmio, em Porto Alegre.