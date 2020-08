Oi, Anitta! Gui Araújo desabafa e fãs notam indireta

Solteiro desde que terminou o relacionamento com Anitta há pouco tempo, Gui Araújo resolveu falar sobre amor no Instagram. Apesar de passar dias recentes apaixonado, o apresentador deu a entender que não está tão de bem assim com o sentimento.

Nesta quinta-feira (30), o influenciador digital postou uma foto enquanto passeava com seus cachorros perto do mar. “Isso é amor, o resto é só confusão mental“, legendou.

Nos comentários, os fãs reagiram. “Só na passada né”, observou uma seguidora. “Eita, a indireta”, percebeu outra. “Está sofrendo, Gui?”, quis saber uma terceira.

Outras internautas ainda tiraram um tempinho para dar um conselho para Araújo. “O problema da confusão mental não é sua, é de quem não sabe o que quer da vida”, afirmou uma admiradora. “Amor é quem te respeita. Se não respeita, o problema de confusão mental não é sua, é da pessoa que não sabe o que quer da vida“, disse uma segunda.

Enquanto Gui posta indiretas de coração partido no Instagram, Anitta está na Croácia e com um novo contatinho. Para quem não sabe, a funkeira está vivendo um affair com o artista plástico Lucas Omulek.