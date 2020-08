Olivia Wilde pode dirigir filme da Mulher-Aranha

A atriz Olivia Wilde, de Tron: O Legado (2010), assinou contrato com a Sony para dirigir um filme baseado em uma personagem feminina da Marvel. Bastou essa informação para os fãs associarem a notícia aos rumores do início do ano de que o estúdio estaria com planos de levar a Mulher-Aranha às telonas. Nenhuma das partes quis dar mais pistas sobre o projeto, que ainda está em fase de pré-produção.

Wilde também irá assinar o roteiro do longa-metragem, ao lado de Katie Silberman – ambas trabalharam juntas no filme Fora de Série (2019). A produtora será Amy Pascal, de Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) e Homem-Aranha no Aranhaverso (2018). Ou seja, o tal projeto secreto da Sony para a Marvel terá apenas mulheres nas principais posições, reforçando a ideia de que talvez se trate do filme da Mulher-Aranha.

Não foi divulgado calendário de gravações e nem elenco para o filme da Sony, e isso pode demorar alguns anos. Wilde, Silberman e Pascal devem rodar uma comédia de Natal, para a Universal, antes de começarem a se dedicar totamente a levar uma super-heroína da Marvel para as telonas. Além disso, Wilde assumiu a direção do thriller Don’t Worry, Darling, com Florence Pugh, Chris Pine, Shia LaBeouf e Dakota Johnson, que deve ser gravado ainda este ano.



