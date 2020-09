Os 10 melhores filmes de ação para assistir online em streaming

Bons filmes de ação costumam deixar os espectadores em estado de euforia devido às cenas explosivas e emocionantes. Nós amamos. Se você também curte esse gênero, montamos uma lista com nossos títulos favoritos para assistir online, e todos podem ser encontrados nos serviços de streaming disponíveis no Brasil.

Confira:

1. Resgate

Dirigido pelos Irmãos Russo e protagonizado por Chris Hemsworth, Resgate apresenta uma corrida eletrizante que pode ser bastante perigosa. O filme fez tanto sucesso entre os assinantes da Netflix que uma continuação já foi encomendada. Resta-nos aguardar o que vem por aí.

2. John Wick

A franquia John Wick é repleta de personagens dúbios e muita ação. Os filmes lançados até agora apresentam histórias interessantes com conflitos concentrados no personagem que dá nome aos filmes. Todas as armadilhas, os embates e diálogos são de arrepiar, sendo uma ótima pedida para dias monótonos. Os filmes podem ser assistidos no Amazon Prime Video.

3. Em Ritmo de Fuga

Lançado em 2017 e dirigido pelo cineasta Edgar Wright, Em Ritmo de Fuga (Baby Driver) é protagonizado por Ansel Elgort, Jon Hamm e Jamie Foxx. O filme aborda as várias corridas insanas que o protagonista precisa fazer enquanto escuta músicas em seu fone de ouvido para fugir da polícia. O longa pode ser conferido na Netflix.

4. Akira

Considerado por muitos uma das melhores animações já produzidas, Akira, de Katsuhiro Otomo, apresenta uma trama que liga gângsteres, terrorismo e ficção científica de um jeito muito conciso. O design de produção é uma das suas melhores qualidades, mostrando explosões e corridas de um jeito sensacional. Vale a pena conferir, principalmente porque ele está disponível na Netflix.

5. A Identidade Bourne

Iniciando a franquia Bourne, o longa protagonizado por Matt Damon apresenta o ofício da espionagem de um jeito eletrizante. Os mistérios da narrativa conseguem prender o espectador em todos os momentos, e o elenco ainda conta com Chris Cooper, Clive Owen e Brian Cox. A produção e suas sequências podem ser assistidas no Globoplay.

6. Sicario: Terra de Ninguém

Dirigido por Denis Villeneuve e protagonizado por Emily Blunt e Benicio Del Toro, Sicario aborda o narcotráfico com muita inventividade. Além das cenas que envolvem combates diretos entre a polícia e os traficantes, há passagens muito interessantes, como quando a agente Kate Macer toma um banho para tirar de si um sangue que não é seu. O longa está disponível no streaming do Amazon Prime Video.

7. O Franco-Atirador

Uma boa trama de vingança não poderia ficar de fora de uma lista com os melhores filmes de ação. O Franco-Atirador, de 2015, traz Sean Penn no papel principal, embarcando em uma jornada de acerto de contas com desafetos antigos. O filme pode ser assistido tanto no player do Globoplay quanto na Netflix.

8. Velozes e Furiosos

Uma das franquias de ação mais famosas do cinema também merece ser lembrada. A boa notícia é que boa parte das produções está disponível em serviços de streaming no Brasil. O primeiro deles, que abre a série cinematográfica, pode ser conferido no Amazon Prime Video com algumas das sequências.

9. Fogo Contra Fogo

Al Pacino e Robert De Niro no mesmo filme. Se isso não é sinônimo de um grande longa de ação, não sabemos o que é. A trama de Fogo Contra Fogo acompanha De Niro em uma série de roubos a bancos enquanto ele é caçado por um policial determinado. O filme pode ser conferido no Amazon Prime Video.

10. Atômica

Fechando as indicações, temos uma produção estrelada por Charlize Theron. Baseado em quadrinhos, o filme apresenta uma agente secreta na época da Guerra Fria que acaba se infiltrando em uma rede superperigosa para recuperar uma lista de agentes duplos. Está disponível na Netflix.

Que outros filmes de ação para assistir online em streaming mereciam um lugar nesta lista? Deixe suas sugestões nos comentários.