Os 3 maiores desafios de estudar em outra cidade

Estudar em outra cidade parece algo assustador para uns, libertador para outros. O fato é que essa é uma decisão que precisa ser tomada com muita calma, ponderando diversos quesitos.

Mesmo que seja uma cidade próxima, haverá a questão logística, custos com mudanças, entre outros. Não há como negar que mudar é sempre algo traumático. Mas muitas vezes é um trauma que acontece “para o bem”.

Listamos a seguir três grandes desafios que serão enfrentados por quem está pensando em estudar em outra cidade. Conheça!

Questão financeira

Estudar em outra cidade significa investimento do começo ao fim, já pode anotar isso.

Ainda que seja uma universidade pública ou na qual será bolsista, você precisará pagar, no mínimo, os seus xerox de estudos. Além disso, há que se pensar em lugar para morar, alimentação, transporte, contas básicas, como luz, gás e água, telefone, entre outros gastos aqui e ali.

Esse é um verdadeiro empecilho de muitos estudantes, pois realmente a lista de despesas não é baixa. Para ajudar nessa meta, pode ser interessante guardar um pouco de dinheiro todos os meses antes de prestar o vestibular. Caso venha a aprovação, já há uma quantia para assegurar algumas contas.

Maior autonomia

Um grande desafio para os estudantes que estão saindo de casa para estudar é quanto à sua autonomia. Analisando o perfil dos pais brasileiros, a tendência é que os filhos sejam sempre super protegidos e muito bem cuidados. Claro que não se pode generalizar: há aqueles pais que realmente preparam os filhos para saibam cuidar de si mesmos e sejam autônomos.

No Brasil, com exceções, não é muito comum sair de casa cedo para estudar ou trabalhar. Quem o faz é quem realmente necessita. Muito diferente do que ocorre nos Estados Unidos ou no Canadá, países nos quais os filhos saem de casa antes da maioridade.

O filho que pretende sair de casa para estudar precisa estar preparado psicologicamente para conseguir lidar com a pressão dos estudos em uma universidade, com os afazeres domésticos – por exemplo, limpar a casa ou o quarto e lavar roupa – e com a questão financeira.

Na teoria, pode ser uma tarefa muito fácil. Mas até se acostumar com essa nova vida, você pode demorar um pouco e até mesmo ter de lidar com alguns problemas no meio do caminho.

Pessoas novas

Além de todas as questões já mencionadas sobre estudar em outra cidade, devemos destacar o grande desafio que é lidar com pessoas que são completamente diferentes de você. Quando se vai estudar em outra cidade, devido ao custo de vida, a tendência é que a pessoa divida um apartamento com outras, seja alugando um quarto na casa de alguém ou indo morar em uma república.

A adaptação a esses novos ares pode ser bastante difícil se o estudante não estiver aberto a novas experiências, pois cada um tem uma maneira de agir e teve um tipo de educação em casa, entre outros fatores. Por isso, na hora de ir estudar em outra cidade, é muito importante que o indivíduo esteja preparado e aberto a novos desafios. Afinal, estudar já é algo muito exigente – imagine só os desafios de se estudar em outra cidade.

