os bastidores da evolução de Vinicius Jr., da amizade com Benzema à ajuda de Zidane

Vinicius Jr. iniciou mais uma semana decisiva no Real Madrid. Campeão de LaLiga, o brasileiro e os companheiros têm pela frente um jogo contra o Manchester City, de Pep Guardiola, valendo vaga nas quartas de final da Champions League.

Para quem foi contratado por 45 milhões de euros, a expectativa e a responsabilidade, claro, seriam altas. Mas, aos 20 anos, o ex-Flamengo evolui e responde rápido, contradizendo, inclusive, as dúvidas que muitos tiveram desde sua chegada.

O ESPN.com.br conversou com pessoas próximas ao jogador para entender como tudo isso aconteceu. Desde o início longe de compatriotas, que o aproximou de Karim Benzema, ao outro francês, Zinedine Zidane, que hoje o ajuda no que era sua maior deficiência.

‘Adotado’ por Benzema

Vinicius chegou ao Real Madrid durante as férias dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2018, incluindo os brasileiros Casemiro e Marcelo.

Um dos poucos atletas do estrelado elenco a não ir para a Rússia foi Karim Benzema, que rapidamente se aproximou do jovem. Ele recebeu o recém-chegado e fez questão de mostrar como funcionavam as coisas no clube merengue.

A dupla ficou amiga dentro e fora de campo. Vinicius diz aos mais próximos que Benzema é o melhor jogador que atuou junto em clubes, “um camisa 9 com características de um 10”. Lucas Vásquez, Marco Asensio e Luka Modric são os outros “gringos” de quem o brasileiro ficou mais amigo.

Vinicius, claro, tem relação estreia com os brasileiros, incluindo Rodrygo, jovem como ele e com quem às vezes disputa posição.

Benzema e Vinicius Jr. comemoram gol na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid Getty Images

Queimando etapas

Vinicius chegou com o projeto de ficar um ano no Real Castilla e começar a transição para a equipe principal na temporada seguinte.

O problema é que o brasileiro passou a “sobrar” nas seis partidas que atuou na 3ª divisão. Além disso, sofreu com gramados ruins e a violência de alguns adversários – levou uma mordida na cabeça de um zagueiro do Atlético de Madrid B – e chegou a perder a calma, sendo expulso em uma partida.

Com medo de que o jogador pudesse sofrer uma lesão – aliado do desempenho ruim do Real Madrid na temporada – os planos mudaram. A pressão para que Julen Lopetegui colocasse Vinicius aumentou. Um episódio marcante com ex-treinador foi o clássico contra o Barcelona por LaLiga, no qual Vinicius estaria suspenso justamente por aquele cartão vermelho no time B.

O clube trabalhou nos bastidores para reverter o gancho e deixou o brasileiro à disposição do treinador, que sequer o relacionou mesmo assim. A situação gerou mal-estar, e Lopetegui acabaria demitido mais tarde, após uma goleada justamente diante do maior rival.

Foi a efetivaçao de Santiago Solari, ex-técnico do Castilla, aliada à pressão pelos maus resultados, que fez com que Vinicius passasse a ter mais espaço na equipe principal.

Muitos clubes queriam Vinicius

Com Vinicius, o Real não quis utilizar a mesma prática que adotou com Takefusa Kubo, Martin Oldegaard ou até mesmo Casemiro, de ceder o jogador jovem para ganhar experiência em outras equipes.

Não foi por falta de interessados, porém, Cerca de 16 clubes da Espanha (entre 1ª e 2ª divisões), incluindo o Real Valladollid, quem tem Ronaldo Fenômeno como dono, tentaram o empréstimo do jogador, mas a diretoria do Real não aceitou.

Quando o Real Madrid estava nas mesas de negociações por Neymar, o PSG chegou a tentar incluir Vinicius no negócio, mas a diretoria merengue vetou a saída do jovem. Um sinal de prestígio, na visão do estafe do jovem.

Treinos com Zidane

Após as demissões de Lopetegui e Solari, a volta de Zidane ao comando técnico mudou ainda mais a vida de Vinicius. Hoje, os dois tem relação próxima, apesar das dúvidas levantada na chegada do treinador.

Vinicius entende o tamanho de Zidane no futebol e também no Real, embora não tenha visto o francês jogar, por sua pouca idade. Mesmo assim, procurou ver lances do ex-craque francês no Youtube, para ter referências dele em campo.

Vinicius considera o técnico uma pessoa calma e parceira. Gosta de observar a postura dos jogadores no dia a dia durante os treinamentos e até mesmo nas entrevistas.

Antes do começo da temporada, por exemplo, Vinicius pediu para fazer treinos à parte para melhorar a finalização, sua maior dificuldade no momento. Muitas vezes, Zidane ficou pessoalmente depois das atividades no campo para ajudá-lo, corrigindo movimentos ou até mesmo cruzando bolas para o jovem concluir a gol.

A ideia nos próximos anos é que o atacante passe a ser mais artilheiro. Os trabalhos de aprimoramento, contudo, foram paralisados nos últimos dias pela maratona de jogos, para evitar uma lesão do brasileiro.

Vinicius Jr. e Zidane durante jogo entre Real Madrid e Barcelona, por LaLiga EFE

Evolução tática

Outro aspecto que Vinicius precisou melhorar na Espanha foi na parte tática, sobretudo na marcação. Desde a base do Flamengo, o brasileiro estava acostumado a ser o craque dos times nos quais jogou. Para fazer a diferença na frente, a preocupação em defender nunca foi sua…

Tite, técnico da seleção brasileira, chegou a dizer em 2019 que Vinicius ainda precisava “amadurecer” nesse aspecto.

E, com Zidane, ele precisou mudar a mentalidade. Em um sistema de jogo mais pragmático, os atacantes são cobrados para também cumprirem funções táticas de marcação. Para Vinicius, ao menos, isso tem rendido frutos, já que ele é hoje um dos jogadores com mais desarmes no Real Madrid.

Na Champions League, o Real Madrid enfrenta o Manchester City no jogo de volta das oitavas de final na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra. No jogo de ida, em Madri, derrota espanhola por 2 a 1.