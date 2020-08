Os melhores youtubers de hardware do Brasil e do mundo

Neste artigo, resolvemos listar alguns dos mais importantes canais de hardware do mundo no YouTube, e, obviamente, os brazucas também foram lembrados.

Exemplo de PC moderno: RGB até no mousepad.Fonte: Unsplash/Lawrence

Critérios considerados

O foco desta lista são canais especializados em hardware (ou que tenham grande parte do conteúdo relacionado), mas, especialmente, aqueles cujas informações são baseadas em testes práticos.

Sendo assim, canais essencialmente baseados em notícias, rumores e análises de celulares ficaram de fora.

Priorizamos canais independentes e transparentes, que testam peças, comparam setups e geram informação sem a necessidade de fazer marketing para produtos ou lojas. Não que seja proibido, mas descartamos canais fundamentalmente patrocinados.

A lista não está disposta do melhor para o pior, mas começaremos com os canais estrangeiros.

1. Gamers Nexus

Um dos mais canais mais antigos sobre hardware. Além de realizar testes e reviews, Steve Burke já entrevistou grandes personalidades do setor de tecnologia.

2. Actually Hardcore Overclocking

Canal especializado em overclocking extremo.

3. JayzTwoCents

Testes, reviews comparativos e debates sobre assuntos relacionados a hardware.

4. Linus Tech Tips

Talvez, o maior canal de hardware do mundo, com 11,5 milhões de inscritos.

5. Techquickie

Outro canal que pertence a Linus Sebastian, dono do Linus Tech Tips.

6. The Tech Chap

Esse canal faz várias análises e comparativos interessantes, como o que podemos ver na demonstração abaixo.

7. Paul’s Hardware

Outro canal de hardware bem técnico e criativo. No vídeo abaixo, Paul monta PCs para jogos com três orçamentos diferentes.

8. Greg Salazar

Greg também procura fugir de vídeos repetitivos, e sempre traz comparativos relevantes.

9. Hardware Canucks

Apresenta informação sobre hardware e presenteia os espectadores com belos efeitos visuais.

10. Optimum Tech

Com ótimas análises, o Optimum Tech também gosta de exibir peças exóticas como podemos ver nesse vídeo sobre um gabinete aberto.

11. Ponchato

Canal não tão grande, mas notadamente criado por um cara esforçado. Ponchato sempre faz reviews de peças legais, e seus comparativos são muito bem feitos.

12. Hardware Scientist

Esse é o menor canal estrangeiro de nossa lista, com “apenas” 11,1 mil inscritos e menos de 20 vídeos. No entanto, seus testes são extremamente técnicos. Um prato cheio para quem curte coolers e fans.

13. Bit-tech

Esse canal traz ótimos reviews e vídeos relacionados a case modding.

No Brasil

1. Casual Gamers

O Casual faz a diferença com sua diversidade de vídeos abordando assuntos diferentes, todos de excelente bom gosto.

2. TecLab

Possivelmente, o mais respeitado canal de hardware brasileiro no exterior.

3. Dan Ferreira

O Dan é especializado em reviews de notebooks.

4. Peperaio Hardware

Peperaio se destaca pela preocupação em entrar nos detalhes, sempre trazendo análises bem completas.

5. PC Facts

Um dos canais mais informativos do país, o PC Facts corre atrás dos assuntos mais pertinentes, e sempre traz conteúdo relevante.

6. Adrenaline

Um dos maiores canais de hardware do Brasil, o “Adrena” não poderia ficar de fora de nossa lista!

7. Clube do Hardware

Canal de um dos mais importantes sites sobre Hardware já criados no Brasil, o Clube do Hardware continua tirando as principais dúvidas dos amantes de informática.

8. Lock Gamer Hardware

O Lock divide seu foco entre testes e notícias, mas sempre traz análises que interessam a grande parte dos usuários de PC.

E aí, curtiu nossa lista? Gostaria de fazer alguma modificação? Qual seria sua lista perfeita?