‘Os Novos Mutantes’ pode faturar US$ 10 milhões no lançamento

A reabertura dos cinemas na América do Norte pode ter Os Novos Mutantes como maior bilheteria no primeiro final de semana. De acordo com o Deadline, o filme deve faturar entre US$ 8 milhões e US$ 10 milhões ao ser exibido em mais de 2.000 salas nos EUA e no Canadá.

O filme terá como principal concorrente pelo primeiro lugar nas bilheterias a comédia Bill & Ted: Encare a Música. Porém, o filme protagonizado por Keanu Reeves e Alex Winter chegará a um número menor de salas — sendo a maioria de redes independentes de cinema — e será lançado em VOD simultaneamente.

Já a grande estreia na reabertura dos cinemas, Tenet, chega ao Canadá apenas. Nos EUA, o novo longa de Christopher Nolan será lançado uma semana mais tarde, no dia 3 de setembro.

Depois de mais de dois anos, ‘Os Novos Mutantes’ enfim chega aos cinemasFonte: IMDb/Reprodução

Lutando contra a natureza

Novos Mutantes estava programado para estrear em abril de 2018, mas vem sendo adiado desde então. Agora, com a data confirmada para este final de semana, o filme precisa lidar com a pandemia do novo coronavírus e furacão Laura, que devem diminuir o público aguardado para o longa.

Na parte da covid-19, as medidas de restrições fizeram com que os cinemas diminuíssem o número de ingressos por sessão. Já o furacão fez com que o Cinemark fechasse salas na Louisiana e no Texas. A tempestade foi rebaixada para a Categoria 1, mas cerca de meio milhão de pessoas estão sem energia nestes dois estados.

Com Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt e Henry Zaga formando o elenco principal e direção de Josh Boone (A Culpa é Das Estrelas) Os Novos Mutantes está previsto para estrear no Brasil no dia 10 de setembro.