Oscar 2021: governo quer aprovar filmes brasileiros na premiação

Que o Oscar 2021 pode sofrer algumas alterações devido à pandemia, você já sabe. Porém, mais um elemento importante pode entrar para a equação, só que apenas para produções brasileiras. De acordo com a Revista Fórum, o governo federal gostaria de aprovar os filmes que forem selecionados para a premiação Hollywoodiana.

Segundo a publicação, Mário Frias, o novo Secretário de Cultura, revelou que quer ver o país representado no evento, todavia, por um filme que esteja alinhado com as visões e propostas do atual governo.

Frias teria entrado em contato com o Presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Pellegrino, e falou sobre o “erro” de 2020, se referindo ao documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa.

Mas vale lembrar que tanto a Academia Brasileira de Cinema como a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood possuem total independência para escolher seus títulos favoritos. Portanto, não há como afirmar se algum tipo de interferência poderia se concretizar.

No Oscar 2021, o filme brasileiro Bacurau é um dos grandes favoritos para concorrer na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Porém, as indicações oficiais ainda não foram realizadas.