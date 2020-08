Outlander terá especial lançado diretamente no Facebook

Enquanto 6ª temporada de Outlander não chega, os fãs podem matar a saudade de Jamie e Claire em um especial produzido pela Sony, que será exibido diretamente na fanpage da série no Facebook.

Os episódios serão lançados aos domingos, com o primeiro sendo exibido em 23 de agosto. Cada episódio trará uma prévia da cena original de Outlander Untold, que estará disponível no Blu-Ray da 5ª temporada da série, que será lançado em 15 de setembro.

Os usuários que assistirem ao especial poderão fazer doações para a organização internacional Médicos Sem Fronteiras.

We’re excited to announce the Outlander End of Summer Series Sundays 10amPT/1pmET. Tune in for exclusive performances, Outlander Untold sneak peeks, and conversations with some of your favorite cast members. Follow us on Facebook to catch every episode. #OutlanderSummerSeries. pic.twitter.com/v8uCE4Z4wu — The Outlander Collector (@Outlanderclctr) August 20, 2020

No dia 23, será exibido o episódio “Book Corner with Diana Gabaldon and Maril Davis”, com um bate-papo com a autora Diana Gabaldon e a produtora executiva Maril Davis, que falarão sobre os desafios da adaptação do livro para a TV.

Dia 30, teremos “A Taste of Outlander”, com Lauren Lyle (Marsali) e John Bell (Young Ian) fazendo uma receita ao lado de Theresa Carle-Sanders, autora de um livro com receitas inspiradas na série.

“The Music of Outlander” será exibido em 6 de setembro, com o compositor da série Bear McCreary, a cantora Raya Yarbrough e Maria Doyle Kennedy (Tia Jocasta) realizando apresentações musicais.

Por último, em 13 de setembro, “Catch Up with Caitriona and Sam” trará os interpretes de Claire e Jamie (Caitriona Balfe e Sam Heughan) em uma conversa sobre seus momentos favoritos do programa.