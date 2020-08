Pabllo Vittar muda completamente o visual e surpreende os fãs

A cantora Pabllo Vittar pegou seus fãs e amigos de surpresa ao aparecer com um visual completamente diferente nas redes sociais. A drag quen surgiu com uma peruca longa e loira e com lentes azuis bem claras. Além disso, a musa ousou no look azul estiloso e uma make maravilhosa.

Na descrição da imagem ela escreveu: “Quem piscar perde“. Em questão de minutos os fãs encheram a foto de comentários de elogiando a beleza da Pabllo. “Muito que bela“, disse um. “A Barbie tá diferente“, escreveu outro. “Travadíssima na beleza“, falou ainda um terceiro.

Alguns famosos como a apresentadora Maisa e a cantora Aretuza Lovi também deixaram seus elogios. Cabe lembrar que essa não é a primeira vez que a artista causa na web. Recentemente, Pabllo deixou os fãs delirados com uma foto ousada, na qual aparecia pegando um bronze usando apenas uma calcinha fio dental.

Com o bumbum completamente de fora, Vittar fez o seguinte convite aos fãs: “Bora pegar um sol?”. E, imediatamente, foi ovacionada por todos eles nos comentários.

“Boraaaaaaa”, respondeu o perfil da dupla Simone e Simaria. “Bota a raba no sol, mana”, disse um fã. “Calcinha socada no r*bo”, reagiu outro. “Subiu a temperatura”, mais um.

Confira: