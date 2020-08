Pabllo Vittar reage e explica motivo pelo qual é contra os shows drive-in

Pabllo Vittar decidiu revelar o motivo pelo qual não fará show no modelo drive-in, em que as pessoas acompanham a apresentação direto de seu carro. Em entrevista ao jornal Estadão, a cantora criticou o formato de entretenimento e disse que só voltará aos shows após a vacina contra a covid-19.

“Eu acordo de manhã sabendo que ainda não tem vacina e é muito triste ver que governo também não faz quase nada pela população que mais precisa. Então, como eu vou subir num palco pra drive-in?”, questionou a drag queen.

A artista ainda declarou: “Primeiramente, para isso a pessoa tem que ter carro. Quem tem carro no Brasil? Não tem como eu subir num palco sabendo que tem um monte de gente que não está nem podendo trabalhar. Essa não é a energia que quero pra mim”.

Pabllo Vittar também desabafou que estar longe dos palcos tem sido um grande desafio. “Eu me sinto sem energia porque sou uma pessoa muito física, amo estar no palco, sentir a energia dos fãs porque isso me preenche. Mas, por outro lado, durante a pandemia eu fiquei muito mais próxima deles digitalmente e acabo os conhecendo mais. Agora que estou em casa, tenho mais tempo pra isso. Aliás, eu só consigo ter esse contato porque estou em casa”, confessou.

Inclusive, antes da pandemia ter sido decretada a famosa estava escalada para participar de grandes festivais internacionais, como o Coachella, nos Estados Unidos, e o Primavera Sound, na Espanha.

“Eu estava muito ansiosa. O que me deixou triste mesmo não foi o cancelamento dos festivais, mas esse vírus que surgiu do nada e mudou a nossa vida de cabeça pra baixo”, desabafou.