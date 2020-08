Padre Fábio de Melo surge de pijama e mostra como sair da carência

Sempre muito bem humorado, o Padre Fábio de Melo divertiu os seguidores com uma foto tirada no momento que fazia um raio-x e repercutiu por conta da legenda inusitada.

Nela, ele instruiu os milhões de seguidores com uma dica de como sair da carência em meio ao isolamento social, em meio à pandemia do coronavírus, e brincou com a situação.

“Quando você se sentir carente, necessitado de pessoas que lhe enxerguem por dentro, saia de casa, vista um pijaminha confortável, encontre essas pessoas maravilhosas e faça uma sequência de raio-x”, disparou.

Nos comentários, Ana Furtado disparou: “Se cuida! Não deixe de fazer os seus exames. Sempre em segurança”. Sabrina Sato, Marcos Veras e Lucas Lucco foram outros famosos que também reagiram.

“Em tempos de pandemia, todos os encontros, têm ainda mais valor. Força na chapa!”, comentou uma fã. “Percebi na Live de ontem que o Sr estava meio gripadinho…melhoras!”, observou outra.

“Padre Fábio junto de algumas de nossas heroínas da saúde… Deus seja louvado por vossas vidas!”, reagiu um admirador.

Confira: