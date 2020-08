Padre Fábio de Melo surpreende, anuncia tatuagem e causa alvoroço na web

O padre Fábio de Melo compartilhou com os seus seguidores um detalhe sobre a sua vida particular. No Instagram, o sacerdote disse que fez uma tatuagem de abelha na mão e deu ao desenho o nome de sua mãe, Ana. Para ele, a abelha será uma espécie de “sinal”.

“Ela tem apenas 2 cm. Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim durante as lives das missas dominicais. Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre elas”, disse o católico. “Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito”, refletiu.

A decisão pela tatuagem foi tomada após os primeiros cinco meses da pandemia do novo coronavírus. “[Tempo] de reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: ‘abelha fazendo mel vale o tempo que não voou…’”, declarou.

“Para que eu nunca me esqueça de que o mel é fruto de dedicação, pousei, definitivamente, uma abelha em minha mãe”, finalizou o padre Fábio de Melo, que recebeu 430 mil curtidas na publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram sensibilizados. “Obrigado por, sem querer, desmarginalizar a tatuagem!”, agradeceu um. “Tinha que ter nome composto, mas ficou linda essa tattoo”, elogiou outra.

“Padre, explica para os meus pais que tatuagem não é coisa do Diabo”, implorou uma terceira. “Vão já dizer: ‘é pecado tatuagem’”, avisou mais um. “Eu tenho 5”, completou, aos risos.

