Pai de Lucas Lucco resgata foto antiga do cantor e diferença impressiona

Neste segundo domingo (9) de agosto foi comemorado mais um Dia dos Pais e diversos famosos homenagearam seus progenitores nas redes sociais. Lucas Lucco foi um destes e também recebeu uma “invertida” do pai.

Primeiro foi a vez do cantor relembrar o momento em que traz o pai para o palco de um dos seus show, lembrando da música 11 Vidas, que escreveu para homenageá-lo: “Quando escrevi essa música, pedi à Deus que colocasse em minha mente as palavras que mais se aproximam da tradução do amor de um filho. Ficou perfeita! E mesmo assim ainda sinto que é pouco pra expressar a gratidão que carrego na alma“, escreveu.



Paulo Lucco, patriarca da família, devolveu a homenagem aos dois filhos, Lucas e Leandro, relembrando uma foto antiga e escrevendo o seguinte: “O sentido da vida é a alegria. Deus abençoe todos os Pais. A minha Alegria está nesta imagem hoje e sempre“.

O destaque do publicação foi o fato do clique ser tão antigo, que na época Lucas Lucco não tinha o corpo musculoso — que virou atualmente uma certa marca registrada — e nenhuma de suas incontáveis tatuagens. Impressionada com a foto, uma fã do artista comentou: “Nossa, que relíquia“. Uma segunda complementou: “Mesmo sorrisinho dos meninos, embora eles estejam bem diferentes“.

Por falar em surpresa, o cantor anunciou que se casará ainda em agosto com Lorena Carvalho, em entrevista para Leo Dias: “Sempre quis fazer meu casamento em casa, só para as pessoas mais íntimas mesmo. Não sou do tipo que convida influenciador e artista se não sou amigo de verdade. Vou convidar só os familiares que viveram comigo. Na última lista que a gente fez tinham 86 pessoas! É pouca gente“.

Confira: