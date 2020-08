Pai de santo de Anitta se pronuncia e revela o que aconteceu entre eles

Após a notícia de que a cantora Anitta se afastou do terreiro de Candomblé que frequentava em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o pai de santo do local resolveu se pronunciar em um vídeo divulgado pela assessoria da cantora.

A informação havia sido dada pela colunista Fábia Oliveira, mas o pai Pina desmentiu uma suposta crise na relação: “Eu, Sérgio Pina, e Larissa de Macedo estamos em harmonia. Já disse e repito: o sagrado só pertence a nós“.

Segundo Fábia, os dois já não estavam tão próximos durante o período de pandemia e o religioso estava magoado com ela, pelo fato de ter deixado de procurá-lo nos últimos meses.

O afastamento coincidiu com o período em que o pai de santo teve um pré-infarto, segundo pessoas ligadas a ele, e a Poderosa fez pouco caso, sem procurar saber sobre seu estado de saúde.

Para completar, ela saiu do grupo do WhatsApp da casa e começou a frequentar outro barracão do candomblé, em Salvador, além do terreiro que sua amiga, a ex-BBB Ariadna Arantes, frequentava.

Questionada, ela negou que tivesse se afastado do local. Vale lembrar, que, segundo o jornalista Leo Dias, há previsões de que o sucesso de Anitta se estenderá apenas até este ano de 2020.

Por isso, ela pretendia encerrar tudo em grande estilo, com a consolidação de sua carreira internacional, mas isso não está sendo possível por conta da pandemia do coronavírus, que causou uma “mudança de rota”.

“Na religião dela, o sucesso duraria apenas sete anos e justamente 2020 seria o ano derradeiro. Por isso ela definiu 2020 como o ano que seria o da carreira internacional“, explicou o colunista, sem papas na língua.

Ainda segundo ele, houve uma aproximação estratégica de Luisa Mell, ativista da causa animal, “para parecer defensora dos animais, já que no Candomblé há o sacrifício dos animais“. “Ela inventou que era vegana“, acusou.

Entre outros relatos, há meses, Leo disse ainda que Anitta não confia somente no próprio talento e investe muito em consultas com astrólogos e entidades para definir cada passo que dá em sua carreira.

Confira:

Pai de santo de Anitta diz estar em ‘harmonia’ com a cantora. Que bom que já se acertaram! pic.twitter.com/alg90A9oTU — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 15, 2020