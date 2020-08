Pai de Saulo Poncio usa Bíblia para defender Bolsonaro após foto polêmica

Pai do cantor Saulo Poncio, o pastor evangélico Márcio Poncio publicou, na última semana, a foto de um almoço com ninguém menos que o presidente Jair Bolsonaro.

Imediatamente, ele recebeu várias críticas por parte dos seguidores, sendo acusado de estar se misturando com política, e resolveu responder com um versículo bíblico.

Por meio dos Stories do Instagram, ele compartilhou uma mensagem do livro de Pedro, que diz: “Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor“.

“Quer ao rei, como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem“, completou o texto.

Na legenda, o pastor ordenou: “Respeitem o nosso presidente. Não sejam ignorantes“. Imediatamente, a foto começou a repercutir e ele foi ainda mais criticado.

“O presidente não respeita ninguém, não sou obrigada a respeitá-lo“, disparou uma internauta. “E a Dilma era respeitada?“, questionou uma pessoa, citando a ex-presidente do país.

“Fala pro presidente respeitar o país primeiro“, reagiu outra. “Pior é que ele é pastor, pior é que ele usa o nome de Deus, pior que tem gente que segue ele“, lamentou mais uma.

“Na verdade ele que não se dá o respeito, nem deve saber o significado dessa palavra“, disse ainda outra.

Confira: