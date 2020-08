Pais e educadores temem volta à aula presencial

“Particularmente sou contra a reabertura de escolas porque ela tem finalidade eminentemente de oferecer para o mercado um lugar para deixar as crianças, enquanto os pais são obrigados a voltar para escritórios”, analisa Amaral.

Já Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemman, chama a atenção para a fadiga dos estudantes com as aulas remotas. A falta de motivação dos estudantes passou de 46% para 53% no levantamento do Datafolha. “Vemos o começo de uma fadiga com o ensino remoto. Temos que pesar os prós e contras e olhar para as experiências internacionais”, analisa.

O problema é que a descoberta do mecanismo da Sars-Cov-2 está ocorrendo apenas passo a passo. Nos primeiros meses de pandemia, acreditava-se que as crianças não eram infectadas. Com o avanço da doença, percebeu-se que elas são infectadas, podem ser transmissoras, mas desenvolvem menos sintomas. Além disso, a capacidade de transmissão varia conforme a idade: é menor entre crianças até dez anos, mas entre as de dez e 19 anos, a transmissão é semelhante a dos adultos.

Uma projeção feita pelo matemático Eduardo Massad, professor titular da Escola de Matemática Aplicada Fundação Getúlio Vargas (FGV), chegou a estimar que o país pode saltar de 300 mortes de criança abaixo de 5 anos para 17 mil até o fim do ano. Mas depois afirmou ao jornal “O Estado de S.Paulo” que esse último número se referia ao período até o fim da epidemia.

De qualquer forma, estados que já tinham programado a reabertura em agosto mudaram o planejamento. O Tocantins, que seria o primeiro a reabrir em 3 de agosto, alterou a decisão dois dias depois e adiou o retorno para setembro. Nesta quarta (29), foi a vez do Maranhão suspender o retorno previsto para 10 de agosto. O estado não tem uma data alternativa.

Nas diretrizes do Ministério da Educação (MEC), há a previsão de afastamento de profissionais que são do grupo de risco, distanciamento dos estudantes, uso obrigatório de máscaras, entre outros fatores. As diretrizes são semelhantes às adotadas por outros países que vivenciaram a retomada. No entanto, não há uma data estimada para o retorno.

A discussão sobre a reabertura passa por números palpáveis correlacionados à preservação da vida. O estudo publicado nesta quarta (29) pela revista “Jama” afirma que 40 mil mortes foram evitadas e mais de 1 milhão de novas infecções foram prevenidas nos Estados Unidos por não atrasar a decisão de suspender as aulas presenciais.

Enquanto o cenário segue indefinido, o terapeuta familiar Alexandre Coimbra Amaral alerta que o foco agora deveria ser o desenvolvimento de habilidades emocionais, em vez de cobrar conteúdo dos jovens. “O medo e a ansiedade tira o foco da criança e atrapalha a aprendizagem”, afirma.

“Cobrar conteúdo agora é negar a pandemia. O maior conteúdo que estamos tendo que aprender é lidar com ela. Estamos assolados pelo medo: medo de alguém que conheço morrer, medo de manter emprego, medo da escola fechar, medo de não saber lidar com esse futuro pós pandemia, medo de ser contaminado por sacolinha do supermercado. O medo está presente o tempo inteiro. É uma experiência humana tão diferente que é uma temeridade cobrar conteúdo agora”, analisa Amaral.

Luciany Fernandes, de Manaus, disse que no retorno do seu filho às aulas teve que “preparar, ensinar a abraçar de longe, a usar a máscara. Expliquei como seria”, conta. “Ele [o filho] é muito atencioso, se a gente sai de casa e esquece de colocar a máscara ele fala: olha a máscara, olha a Covid”, conta ela, rindo. *As informações são do G1