Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo não ganhou e nem fez um gol sequer em clássico em 2020

Na última quarta-feira, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Corinthians, em Itaquera, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

Foi mais um clássico em que a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo não conseguiu vencer desde que o técnico assumiu o cargo, no final de 2019.

Pior ainda: o Verdão não conseguiu marcar um gol sequer contra seus maiores rivais na atual temporada.

Veja o retrospecto de clássicos em 2020:

26/01/2020 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo

29/02/2020 – Santos 0 x 0 Palmeiras

22/07/2020 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras

05/08/2020 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Após o clássico em Itaquera, Luxemburgo exaltou a postura de seus comandados.

“O torcedor pode até questionar a qualidade (do futebol apresentado), mas não a dignidade e o comprometimento que esses jogadores estão tendo com o Palmeiras”, afirmou.

