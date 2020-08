Palmeiras encerra preparação com Rony em campo e Viña de proteção na cabeça

Rival da Ponte Preta na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras encerrou sua preparação para o confronto com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde deste sábado. O lateral esquerdo Matias Viña usou uma proteção na cabeça e o atacante Rony foi a campo no dia do ensaio final.

Rony sofreu entorse no tornozelo direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, alcançada na noite de quarta-feira, e acabou substituído pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ainda assim, o atacante tem boas chances de começar como titular diante da Ponte Preta.

Matias Viña, por sua vez, desfalca o Palmeiras desde que sofreu concussão e corte na cabeça na derrota por 1 a 0 contra o Corinthians, sofrida em 22 de julho. Uma das fotos das atividades deste sábado publicadas pelo Palmeiras mostra o lateral uruguaio com a bola.

Por meio de nota postada em seu site oficial, o Palmeiras informou apenas que o time “realizou um ensaio tático com simulação de jogadas neste sábado”, sem informações sobre o eventual retorno de Matias Viña à equipe titular no confronto com a Ponte Preta.

Caso o uruguaio ainda não tenha condições de jogo, o que é mais provável, Diogo Barbosa deve ser mantido no time pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Escolhido para entrar ainda no primeiro tempo do Derby, ele começou os jogos contra Água Santa e Santo André.

O confronto entre Palmeiras e Ponte Preta está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O classificado será determinado em jogo único e com decisão por pênalti em caso de empate.