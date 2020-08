Pandemia atrasa obras e reforma do Camp Nou deve se concretizar apenas em 2025

A reforma no Camp Nou deve ser finalizada somente em 2025, segundo Jordi Moix, vice-presidente de Finanças e Patrimônio do Barcelona. Inicialmente, a casa dos catalães estaria reinaugurada em 2021, mas a pandemia do novo coronavírus e a crise financeira que assola clubes em todo mundo mudou os planos.

Moix falou em entrevista ao jornal La Vanguardia que se o orçamento desta temporada for aprovado, as obras começarão no próximo verão europeu e se encerrará em 2025.

“Se nós aprovarmos o orçamento para esta temporada e começarmos a construção no próximo verão, em velocidade máxima, estamos falando de quatro anos de trabalho. Isso significaria a inauguração do estádio em 2025. Se tudo correr como esperado, vejo acontecendo nesta data”, falou.

A ideia do Barcelona era ampliar a capacidade do estádio de 99 mil pessoas para 105. Uma cobertura também foi aprovada em conselho com sócios em 2014. Ao todo, se espera que a obra custe 600 milhões de euros aos cofres do Barça.