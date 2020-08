Pandemia faz Globo gravar 10 em vez de 25 cenas de novelas por dia

A Globo avaliou como positiva a primeira semana da retomada de gravação das novelas, em plena pandemia do novo coronavírus. Apesar disso, a direção tem consciência de que houve uma grande redução no número de cenas que são filmadas para o folhetim.

Segundo informações do jornal Extra, as equipes têm gravado cerca de 10 cenas num dia, ao invés das 25, como acontecia antes da quarentena. Isso acontece porque a emissora tomou medidas severas de segurança para controlar uma possível contaminação.

Entre as novidades está a de que apenas um grupo de atores grava por semana. Além disso, as limpezas nos estúdios são constantes e os cuidados foram redobrados, seguindo os protocolos determinados pelo Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo.

Se tudo continuar no ritmo que foi na primeira semana da retomada, a previsão é de que os trabalhos com Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder terminem em novembro. A exibição dos últimos capítulos das novelas, no entanto, acontecerá somente em 2021.

Cabe lembrar que todo o elenco foi testado para a Covid-19 antes das gravações que ocorreram nos últimos dias. O exame será realizado a cada nova semana.