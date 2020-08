Pandemia faz SBT adiar novo projeto de jornalismo digital

A pandemia do coronavírus tem sido a responsável pelo cancelamento de vários projetos na TV. No SBT não é diferente. Um dos mais ambiciosos, o SBT News, nova empreitada digital do grupo de Silvio Santos, teve o seu lançamento adiado.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a nova plataforma de interatividade do jornalismo da emissora tem tido a sua estreia prolongada. Inicialmente a novidade chegaria em agosto, mas acabou sendo deixado para setembro. Agora, no entanto, não há mais uma previsão.

A pandemia e os novos casos de profissionais contaminados pela doença na redação de Brasília acabaram provocando novos atrasos no processo.

Com sede localizada em Brasília, o SBT News, novo site de notícias, será especializado em política, economia e assuntos do judiciário. O projeto vai contar com o trabalho de uma equipe especial que vai trabalhar em tempo integral.

Ainda de acordo com Flávio Ricco, todo um andar do prédio da emissora, na Asa Sul do Plano Piloto, foi destinado para implantar as suas instalações. A proposta, assim como outras páginas similares, é a produção de material jornalístico nas 24 horas do dia.

O projeto também pretende disponibilizar, em vídeo, sobras do que não foi aproveitado em reportagens para o SBT Brasil, principal noticiário do canal de Silvio Santos.