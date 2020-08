Pânico 5: Melissa Barrera será a atriz principal do novo filme

O elenco do filme Pânico 5 ganhou sua estrela principal: Melissa Barrera (Vida). A atriz mexicana, de acordo com o Deadline, conquistou o papel recentemente e será uma das novidades da franquia de terror.

Melissa se junta a Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette, que reprisarão seus papéis dos filmes anteriores. Porém, ainda não ficou claro se ela será o novo alvo do assassino mascarado ou se ela mesma será o criminoso. Não podemos duvidar de nada!

As filmagens de Pânico 5 estão agendadas para terminarem até o final do ano.

Lembrando que, além de fazer a série Vida, Melissa Barrera também conseguiu outro papel importante neste ano no musical In The Heights. Será que ela fará justiça à franquia Pânico?

Esperamos poder tirar essa dúvida logo!