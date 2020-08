Paola Carosella provoca e questiona Bolsonaro sobre depósitos na conta da primeira-dama

Paola Carosella usou do bom humor e do deboche para uma pergunta que circundou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos últimos três dias: “Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”.

“Muita gente me pergunta… Paola, como eu faço para fazer a carne perfeita? E eu quero ajudar todo mundo, por que realmente, ponto de carne é um negócio muito importante e complexo fico pensando… Por que o Queiroz depositou 89 bife na conta da Micheque?”, questionou a jurada do MasterChef no Twitter.

O questionamento feito pela chef argentina foi um entre os milhares reproduzidos igualmente por famosos e anônimos nas redes sociais, como Facebook e Twitter, após um novo ataque do presidente contra a imprensa.

Tudo aconteceu no último domingo (23), quando Bolsonaro se aproximava da Catedral de Brasília e um repórter do jornal O Globo perguntou sobre os cheques no valor total de R$ 89 mil que teriam sido depositados na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo ex-assessor Fabrício Queiroz, atualmente em prisão domiciliar.

Em resposta, o Chefe do Executivo respondeu: “Eu vou encher a boca desse cara na porrada… Minha vontade é encher tua boca na porrada”. O vídeo viralizou e ganhou as principais manchetes. Representantes dos profissionais de imprensa e órgãos da sociedade repudiaram a ameaça feita pelo “capitão”.

Confira:

