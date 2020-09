Paolla Oliveira arranca suspiros ao surgir de biquíni na web

Paolla Oliveira chamou atenção com uma foto de biquíni postada no seu Instagram. Neste domingo (30), em uma selfie, a atriz surgiu sendo iluminada pelo sol, enquanto exibia o corpão em uma paisagem natural.

“Básico natural”, legendou a global, que recebeu vários elogios nos comentários da publicação em que aparece sorrindo plenamente.

“Rainha da beleza todinha”, afirmou uma seguidora. “Que corpo, está linda”, disse outra. “Você é a coisa mais linda que existe”, afirmou mais uma.

Dona de um corpão, Paolla Oliveira acaba sempre chamando atenção com o seu corpo escultural. Recentemente, foi o bumbum da artista que ficou em evidência em um clique.

Vale lembrar que a parte do corpo da Global é famosa por causa da clássica cena de Felizes Para Sempre?, série que a atriz viveu a personagem Danny Bond. No entanto, ao contrário da trama, em que a global surgiu completamente nua, no Instagram, a artista estava de biquíni.

A publicação de “tbt”, que teve mais de 790 mil likes, também rendeu muitos elogios para Oliveira. “Que espetáculo de mulher“, afirmou um seguidor. “Que bunda linda“, disse outro. “Maravilhosa demais“, escreveu uma fã.