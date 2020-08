Paolla Oliveira arrasa ao posar de biquíni e exibir corpão

Linda como sempre, Paolla Oliveira causou ao surgir linda de biquíni em um cenário paradisíaco em sua conta do Instagram, na última sexta-feira (21). No click, a musa surge deslumbrante e sorridente no traje de banho branco e vermelho tomara-que-caia.

“Eu, meus mullets e uma lembrança pra sextar“, disse ao legendar a imagem acompanhada de um desenho, feito pelo artista Thiago Villas, que reproduz a foto.

Nos comentários, a atriz foi exaltada pelo belo corpo. “Você fica perfeita de todos os jeitos e eu fico chocada com isso“, escreveu uma moça. “Sempre linda em qualquer versão“, escreveu um rapaz. “Linda de doer. Te amo“, se declarou uma terceira.

Recentemente a atriz foi muito elogiada ao exibir sua beleza natural na rede social. De camiseta simples vermelha, Paolla Oliveira mostrou que está na melhor fase de sua vida e aproveitou para mandar beijinhos para a câmera.

Paolla mostrou, ainda, que não precisa de superproduções para ficar bonita. Na legenda da foto, ela escreveu apenas uma palavra auto-explicativa. “Vermelhou“, declarou a atriz.

Os seguidores comentaram sobre a beleza da atriz que apareceu sem maquiagem. “Boa tardinha, minha preciosa! Se cuida viu, saudades“, declarou uma seguidora. “Você é maravilhosa! Meu sonho é te conhecer pessoalmente!“, afirmou mais uma. “Perfeição em pessoa! Meu amor todinho“, definiu outro.