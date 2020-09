Paolla Oliveira elogia jornalistas e esclarece o porquê de não seguir a profissão

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Altas Horas não deixou de exibir novidades, assim como a presença de Paolla Oliveira, numa entrevista através de uma videoconferência. A atriz, inclusive, refletiu o atual cenário que estamos vivenciando.

Neste sábado (29), Paolla começou explicando que ajustou toda a aparelhagem técnica sozinha e elogiou jornalistas como Maju Coutinho, com quem estava sendo entrevistada em conjunto: “Ver essas mulheres à frente do noticiário, por mais difícil que esteja sendo, me deixa fã de carteirinha”.

Na sequência, a artista revelou-se fã de telejornais, para espanto de pessoas mais próximas: “Eu sou uma fã de noticiários. O povo fala ‘oh, que menina esquisita’, mas eu admiro”. O mais próximo que chegou disso foi na experiência como apresentadora do Festeja Brasil.

“Eu sou formada para ter opinião sobre as coisas, para franzir a testa e colocar toda intenção, imagina eu ver esses tipos de notícia que estamos ouvindo tanto? Eu como atriz não vou conseguir não comentar. Jornalista não pode comentar uma notícia”, finalizou a atriz, expondo sua incapacidade de seguir a profissão citada anteriormente.

No início de julho, Paolla Oliveira republicou a capa de uma revista com jornalistas femininas como Maju Coutinho, Andréia Sadi e Flávia Oliveira e escreveu o seguinte: “Bom dia com essa riqueza de talento e informação. Lindas capas”.

Confira: