Para trabalhar e estudar: 5 dicas para o home office perfeito

A maioria dos brasileiros está precisando se adaptar à rotina de trabalho e estudo em casa devido à pandemia de coronavírus. Ainda que não seja um momento fácil, é importante encontrar meios para ter um home office agradável e produtivo.

O ambiente deve lhe ajudar a lidar com todo o seu cronograma de estudos e as tarefas corporativas que surgirem no dia a dia.

Mas para colocar o home office em funcionamento o mais rápido possível com o mínimo de estresse, trouxemos cinco dicas úteis. A partir delas você saberá como preparar esse espaço, mesmo que sua casa seja pequenina.

1. Home office com luz natural

Tente encontrar um espaço para ela perto de uma janela ou claraboia. Isso garantirá que você obtenha bastante luz natural enquanto trabalha, o que vai ajudar imensamente em sua produtividade.

Estudos têm demonstrado que a exposição à luz natural melhora muito o bem-estar físico e mental. Sendo assim, você terá menos chance de sofrer com dores de cabeça e cansaço visual depois de estudar em frente ao notebook o dia todo.

2. Máximo de privacidade

Quando você precisa estudar em um home office, pode ser difícil estabelecer uma área tranquila que lhe dê espaço para se concentrar. Quem tem filhos / irmãos pequenos sabe bem como é complicado.

Se você tiver a sorte de ter um quarto vago em sua casa, ótimo. Basta informar a todos que moram contigo quando será o seu tempo para estudos / trabalho.

No entanto, se você vai trabalhar principalmente em uma área comum, como uma cozinha ou sala de estar, por exemplo, pode ser uma boa ideia estabelecer algumas regras básicas com eles sobre a melhor forma de maximizar a privacidade durante o horário de estudo e trabalho.

3. Lista com tudo que precisa

Isso pode parecer óbvio, mas quando você começa a estudar e trabalhar em um home office, não há uma estrutura pronta. Às vezes, nem pensamos na qualidade da internet quando decidimos isso de imediato.

Por isso, certifique-se de fazer uma lista abrangente de tudo que você precisa para o seu escritório em casa, de materiais de papelaria e velocidade de rede. O bacana é que atualmente tudo se resolve em coisas simples, como aplicativos de smartphone, papeis e caneta.

4. Home office estático ou móvel

Pense em como você trabalha melhor: sempre no mesmo local todos os dias, estabelecendo uma rotina sem mudanças, ou então modificando de lugar quando achar necessário?

Para algumas pessoas, ter um home office estático pode ser muito benéfico. Para outras, mudar de sala às vezes pode fazer bem. Trabalhar em ambientes diferentes pode realmente ajudar algumas pessoas a se concentrarem.

5. Plantas melhoram o ambiente

Desde 2014, estudos de pesquisadores de todo o mundo elogiaram os efeitos de longo prazo das plantas colocadas em ambientes internos, sobretudo em escritórios.

Ter alguma vegetação ao redor pode aumentar significativamente seus níveis de concentração ao estudar, melhorar a percepção da qualidade do ar e a satisfação geral.

