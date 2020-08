Paris Saint-Germain estuda a contratação de Alaba, do Bayern

Com a renovação emperrada com o Bayern de Munique, o lateral David Alaba pode se transferir ao Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal Bild, os franceses estudam a contratação do atleta de 28 anos para repor a saída de Thiago Silva.

O vínculo de Alaba com o Bayern se encerra em junho de 2021.

A expectativa dos alemães é renovar com o jogador após a Liga dos Campeões.

No entanto, as negociações estão emperradas, abrindo a possibilidade de o atleta se transferir.

